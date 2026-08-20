जयपुर मर्डर केस: पुलिस जांच में एक और खुलासा, पीहर में हुई घटना से सीखकर कविता ने की थी महेश के मर्डर की प्लानिंग

इस मामले के खुलासे के पीछे महेश के पिता की बहुत बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने अपने बेटे के मर्डर के 12 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज से सबूत जुटाकर बहू कविता का पर्दाफाश कर किया था। इस मामले में कविता ने परिवार के सभी लोगों को झूठी कहानी सुनाई थी। उसने परिवार के लोगों को बताया था कि वह महेश के साथ पीहर गई थी लेकिन रास्ते में 200 फीट चौराहे के पास महेश की तबीयत खराब हो गई थी। इस वजह से वह उसे बांधकर बाइक चलाकर आ रही थी, लेकिन 14 नंबर पुलिया के पास उसकी तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब हो गई थी कि उसने महेश को सड़क किनारे लेटा दिया और घर पर महेश के भाई को मदद के लिए कॉल किया।