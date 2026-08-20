मौसम अपडेट: राजस्थान में फिर शुरू होगी बारिश, आज 11 जिलों में IMD का अलर्ट जारी

मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। इस दौरान कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 20 से 23 अगस्त के दौरान जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान जयपुर शहर में बादल छाए रहने और कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान के अन्य जिलों में भी मौसम का असर देखने को मिल सकता है।