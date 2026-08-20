टोंक-जयपुर के बाद अब श्रीगंगानगर में PM फसल बीमा में फर्जीवाड़ा, ऐसे उठाया 31 लाख का क्लेम; मंत्री ने लिया बड़ा एक्शन

आरोप है कि कृषक बनवारी लाल ने अपने खसरा नंबर 281/91 की 10.37 हेक्टेयर भूमि पर ऋणी किसान के रूप में मूंगफली का फसल बीमा करवाया। इसी खसरे पर सीएससी (ई-मित्र) संचालक विकास कुमार के माध्यम से भी 10.37 हेक्टेयर और बिजेश के माध्यम से 10.30 हेक्टेयर क्षेत्रफल का अलग-अलग बीमा करवाया गया। इन तीनों पॉलिसियों के आधार पर बनवारी लाल ने 23 लाख 35 हजार 319 रुपए का बीमा क्लेम प्राप्त किया। इसी खसरा भूमि को बनवारी लाल की ओर से रिछपाल को बटाई पर दिया गया था। रिछपाल ने भी इसी मूंगफली का बीमा करवाया और 7,80,195 रुपए का क्लेम प्राप्त किया। इस प्रकार इन दोनों के माध्यम से प्राप्त क्लेम की राशि 31 लाख 15 हजार 514 रुपए सामने आई है।