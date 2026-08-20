राजस्थान के इन दो सरकारी स्कूलों में कल जाएंगे आशुतोष रांका, बोले- ‘अरेस्ट करिए’ हम जा रहे

जयपुर। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश और स्कूल परिसर में वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी पर रोक के आदेश को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के Co-Convener आशुतोष रांका ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए ऐलान किया है कि वे 21 अगस्त को अपनी टीम के साथ जयपुर के दो सरकारी स्कूलों का दौरा करेंगे। रांका ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि चाहे केस करिए या गिरफ्तार करिए, उनकी टीम स्कूलों तक जरूर जाएगी।