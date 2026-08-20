Rajasthan : कांग्रेस का पैदल मार्च और विरोध-प्रदर्शन, डिप्टी सीएम प्रेम चंद बैरवा-झाबर सिंह खर्रा ने साधा निशाना

सत्र की पूर्वाह्न 11 बजे शुरुआत से पहले ही प्रदेश में शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में मीडिया की बिना अनुमति के प्रवेश पर रोक के मुद्दे और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के नेता टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने पोद्दार मूक-बधिर स्कूल से विधानसभा तक पैदल मार्च निकाला। विधानसभा में प्रवेश के दौरान अवरोधक लगाकर विधायकों को द्वार पर रोक दिया गया। बाद कांग्रेस विधायकों ने इसी द्वार से सदन में नहीं जाने देने का आरोप लगाते हुए द्वार के बाहर धरना दे दिया और नारेबाजी कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, टीकाराम जूली एवं हरीश चौधरी सहित कई कांग्रेस विधायक एवं नेता विधानसभा गेट के बाहर धरने पर बैठे।