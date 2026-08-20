राजस्थान में 76 हजार से अधिक पदों पर होगी शिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति, युवाओं के लिए मौका

मुख्य सचिव ने सभी जिला कलक्टरों को योजना को पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर लागू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नियमित समीक्षा कर यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि जरूरत वाले विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता समय पर हो। शाला दर्पण पोर्टल के अगस्त के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 51 हजार 877 वरिष्ठ अध्यापकों और 15 हजार 227 व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं। इसके अलावा तृतीय श्रेणी शिक्षकों के भी बड़ी संख्या में पद खाली हैं।