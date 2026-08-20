जयपुर: ‘पापा मैंने नहीं मारा…’ महेश मर्डर केस में आरोपों के बीच कविता का वीडियो आया सामने, वारदात को लेकर दी सफाई

वीडियो में कविता सफाई देते हुए कहती नजर आ रही है कि उसने गणेश को नहीं बुलाया था। उसका दावा है कि उसके पास फोन भी नहीं था। जब उससे पूछा गया कि क्या महेश को किसी ने कुछ खिलाया था, तो कविता ने कहा कि उसे इस बारे में पता नहीं है, वह तो उसके बगल में बैठी थी और महेश बाकी तीन लोगों के साथ था। कविता ने यह भी कहा कि वह गणेश के अलावा उन दो युवकों को भी नहीं जानती, जो मामले में सामने आए हैं।