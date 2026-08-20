राजस्थान के बिल्डरों को मिली बड़ी राहत, CM जन आवास योजना के अधूरे प्रोजेक्ट्स की अवधि बढ़ाने के आवेदन पर 100% पेनल्टी माफ

सबसे बड़ी राहत उन प्रोजेक्ट्स को दी गई है, जिनकी निर्माण अवधि पहले ही पूरी हो चुकी है लेकिन बिल्डर-डवलपर्स काम पूरा नहीं कर पाए। ऐसे मामलों में बिल्डर 31 अगस्त तक अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करते हैं तो 100 प्रतिशत पेनल्टी माफ होगी। इसके बाद भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए समय मिल सकेगा। छह माह तक समय बढ़ाने पर 2 हजार रुपए, एक साल तक 5 हजार, दो साल तक 10 हजार और तीन साल तक 15 हजार रुपए प्रति यूनिट पेनल्टी देनी होगी।