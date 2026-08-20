राजस्थान: वोटर्स के लिए अंतिम मौका, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 21 अगस्त लास्ट डेट, जानें ऑफलाइन आवेदन का प्रोसेस

Add Name In Voter List Process: निकाय चुनाव में मतदान करना चाहते हैं और आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो आपके पास नाम जुड़वाने के लिए सिर्फ दो दिन शेष हैं। आप निकाय चुनाव के लिए 21 अगस्त तक नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। मतदाता सूची में नाम दर्ज होना मतदान के लिए जरूरी है। ऐसे में जिन पात्र लोगों ने अभी तक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं करवाया है, वे तय समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले यह भी सुनिश्चित कर लें कि संबंधित क्षेत्र की मतदाता सूची में आपका नाम पहले से दर्ज तो नहीं है।