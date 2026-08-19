अजमेर: शादी के अगले ही दिन कथित भाई के साथ दुल्हन फरार, दूल्हे की बाइक भी ले गई

अजमेर: ब्यावर शहर में शादी के नाम पर ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने विवाह जैसे पवित्र रिश्ते के नाम पर बढ़ते छल और सामाजिक विसंगतियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शहर की एक कॉलोनी निवासी युवक ने श्रीगंगानगर जिले में एक बिचौलिए के माध्यम से विवाह किया। परिवार के अनुसार, शादी के लिए करीब साढ़े तीन लाख रुपए खर्च किए गए। युवक और उसके परिजन को उम्मीद थी कि विवाह के बाद घर-परिवार बसेगा और जीवन को नया सहारा मिलेगा। लेकिन शादी की खुशी दूसरे ही दिन उस समय चिंता और परेशानी में बदल गई, जब नवविवाहिता कपड़े खरीदने के बहाने अपने कथित भाई के साथ फरार हो गई।