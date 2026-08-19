Ajmer News: मरने के बाद भी नहीं आए अपने, मोर्चरी में 20 दिन से रखे युवक के शव को अंतिम संस्कार का इंतजार

अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में सदर कोतवाली थाने की पुलिस चौकी भी है। इसके बावजूद अज्ञात या लावारिस शवों की पहचान और उनके परिजनों की तलाश के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं होने के सवाल उठ रहे हैं । अस्पताल में पुलिस चौकी की मौजूदगी के बावजूद एक युवक की पहचान और उसके अंतिम संस्कार तक की व्यवस्था नहीं हो पाती, तो यह पूरी व्यवस्था की संवेदनशीलता पर बड़ा सवाल है कि 'जिसे जीते-जी अपनों का इंतजार था, क्या उसे मौत के बाद भी सम्मान से अंतिम विदाई नहीं मिलनी चाहिए ?