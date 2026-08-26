Tonk Accident: मशीनरी से भरा ट्रक गहरे पानी में पलटा, चालक की इलाज के दौरान हुई मौत

टोंक। जिले के उनियारा क्षेत्र में बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। पागड़ी मोड़ के समीप रपट से गुजरते समय एलएनटी मशीन लेकर जा रहा ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पानी में पलट गया। हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए पानी में उतरकर चालक को ट्रक से बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। हालांकि, टोंक में इलाज के दौरान चालक की मौत हो गई।