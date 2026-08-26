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Tonk Accident: मशीनरी से भरा ट्रक गहरे पानी में पलटा, चालक की इलाज के दौरान हुई मौत

टोंक के उनियारा में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया। पागड़ी मोड़ की रपट से गुजरते समय एलएनटी मशीनरी से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पानी में पलट गया। हादसे में चालक खम्मन सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे के बाद रपट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।
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टोंक

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Kamal Mishra

Aug 26, 2026

tonk accident

Tonk: हादसे के बाद पानी में पलटा ट्रक (फोटो-पत्रिका)

टोंक। जिले के उनियारा क्षेत्र में बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। पागड़ी मोड़ के समीप रपट से गुजरते समय एलएनटी मशीन लेकर जा रहा ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पानी में पलट गया। हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए पानी में उतरकर चालक को ट्रक से बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। हालांकि, टोंक में इलाज के दौरान चालक की मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार ब्यावर निवासी खम्मन सिंह पुत्र कर्ण सिंह ट्रक में एलएनटी मशीन लेकर जा रहा था। बुधवार को जब वह उनियारा क्षेत्र में पागड़ी मोड़ के पास स्थित रपट से गुजर रहा था, तभी अचानक ट्रक का संतुलन बिगड़ गया। देखते ही देखते ट्रक रपट से पलटकर पानी में जा गिरा। ट्रक के साथ उसमें लदी एलएनटी मशीन भी पानी में गिर गई।

हादसे के बाद लोगों ने दिखाई तत्परता

ट्रक के पानी में गिरते ही मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया। हादसा देख आसपास मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए आगे आए। लोगों ने बिना किसी देरी के पानी में उतरकर ट्रक में फंसे चालक खम्मन सिंह को बाहर निकाला। इसके बाद उन्हें निजी साधन से उनियारा चिकित्सालय पहुंचाया गया। यहां चिकित्सकों ने चालक का प्राथमिक उपचार किया।

चालक की हालत गंभीर होने के कारण चिकित्सकों ने उसे बेहतर उपचार के लिए टोंक रेफर कर दिया। परिजन और अन्य लोग उसे लेकर टोंक पहुंचे, लेकिन उपचार के दौरान खम्मन सिंह ने दम तोड़ दिया।

पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा

चालक की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और हादसे से संबंधित आवश्यक कार्रवाई की। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया। हादसे के कारणों की जानकारी जुटाई जा रही है।

यह वीडियो भी देखें :

रपट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने पागड़ी मोड़ के समीप रपट की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है। लोगों का कहना है कि रपट से वाहनों के गुजरने के दौरान विशेष सावधानी की जरूरत रहती है। उन्होंने प्रशासन से रपट के आसपास सुरक्षा इंतजाम मजबूत करने, पर्याप्त संकेतक लगाने और आवश्यक चेतावनी व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों को रोका जा सके।

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Updated on:

26 Aug 2026 05:57 pm

Published on:

26 Aug 2026 05:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Tonk Accident: मशीनरी से भरा ट्रक गहरे पानी में पलटा, चालक की इलाज के दौरान हुई मौत

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