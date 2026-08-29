Naresh Meena : टोंक जेल में नरेश मीणा की तबीयत बिगड़ी, आइसीयू में भर्ती, जांच रिपोर्ट का इंतजार

Naresh Meena : टोंक में देवली-उनियारा सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा की शनिवार को टोंक जेल में अचानक तबीयत बिगड़ गई। सीने में दर्द की शिकायत के बाद जेल प्रशासन ने उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच सआदत अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में प्राथमिक जांच के बाद चिकित्सकों ने उन्हें आइसीयू में भर्ती कर लिया। फिलहाल चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार जारी है। सआदत अस्पताल के पीएमओ डॉ. प्रतीक सालोदिया ने बताया कि नरेश मीणा को सीने में दर्द की शिकायत के चलते अस्पताल लाया गया था। उन्हें आइसीयू में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है।