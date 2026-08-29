Rajasthan : अग्निवीर को सैन्य सम्मान संग अंतिम विदाई, बड़े भाई ने सैल्यूट कर दी मुखाग्नि, पूरे गांव के छलके आंसू

Agniveer Jogaram : जिस बेटे को माता-पिता ने देशसेवा के लिए गर्व से सेना में भर्ती करवाया था, शनिवार को उसी बेटे का शव तिरंगे में लिपटकर घर लौटा। गिड़ा थाना क्षेत्र के परेऊ के प्रयोग निवासी अग्निवीर जोगाराम की शुक्रवार सुबह पैर फिसलने से टांके में डूबने से मौत हो गई थी। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। शनिवार को गिड़ा अस्पताल से जब तिरंगे में लिपटा जोगाराम का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो माता-पिता और परिजनों की आंखों से आंसू छलक पड़े। अंतिम विदाई में पूरा क्षेत्र गमगीन हो गया। गिड़ा से परेऊ तक रास्ते में जगह-जगह ग्रामीणों ने पुष्पवर्षा कर वीर जवान को अंतिम नमन किया।