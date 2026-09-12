Rajasthan: आर्केस्ट्रा में महिला डांसर के साथ RTO इंस्पेक्टर ने जमकर लगाए ठुमके, वीडियो वायरल

रिकॉर्ड किया गया वीडियो एक दिन पहले सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया, जिसके बाद यह तेजी से लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। वीडियो सामने आने के बाद कुछ लोग सरकारी पद पर बैठे अधिकारी के इस तरह मंच पर डांस करने को पद की गरिमा से जोड़कर सवाल उठा रहे हैं। वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उत्साह के दौरान अतिथि भी मंच पर पहुंचकर कलाकारों के साथ डांस करते हैं।