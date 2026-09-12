Rajasthan News : ‘टॉयलेट में मिला लावारिस फोन, मुझ पर झूठा केस’, Ex MLA बलजीत यादव जेल में भूख हड़ताल पर, दावे से हड़कंप!

जयपुर सेन्ट्रल जेल में बहरोड़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक बलजीत यादव के पास मोबाइल मिलने के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल, पूर्व विधायक ने मोबाइल मिलने की बात को सिरे से नकारते हुए जेल के अंदर ही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। बलजीत यादव ने जेल प्रशासन के खिलाफ आरोप लगाया है कि 9 सितंबर को उनके खिलाफ जेल में मोबाइल मिलने का जो मुकदमा दर्ज कराया गया है, वह पूरी तरह से बेबुनियाद, झूठा और राजनीतिक षड्यंत्र से प्रेरित है।