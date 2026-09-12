आपके सामने बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन स्क्रीन के पीछे बन रहे निशाना, कहीं ये साइबर ट्राेलिंग तो नहीं ?

साइबर अपराध की शिकायत करने में देरी न करें। 1930 पर कॉल करें या राष्ट्रीय पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज कराएं। पोर्टल पर विशेष रूप से बच्चों से जुड़े मामलों में तेज कार्रवाई होती है। हानिकारक कंटेंट को जल्दी हटाने के लिए भी सिस्टम काम करता है। माता-पिता बच्चों को डिजिटल सुरक्षा सिखाएं- अनजान लोगों से बात न करना, निजी जानकारी शेयर न करना और संदिग्ध लिंक न खोलना। स्कूल और परिवार दोनों मिलकर जागरूकता बढ़ाएं। याद रखें, बच्चा मुस्कुरा रहा हो तो भी स्क्रीन के पीछे क्या हो रहा है, उसकी खबर रखें। खुला संवाद और तुरंत रिपोर्टिंग ही इस खतरे से बचाव का सबसे मजबूत तरीका है। अगर कोई समस्या हो तो बिना हिचकिचाहट 1930 या cybercrime.gov.in का सहारा लें। बच्चे सुरक्षित रहें, तभी परिवार सुरक्षित रहेगा।