डीआरआई की बड़ी कार्रवाई: तेंदुए की खाल, जीवित इंडियन स्टार टॉरटॉइज, जीवित टोके गेको, पैंगोलिन के शल्क और बाघ की हड्डियां बरामद

डीआरआई अधिकारियों ने मध्य प्रदेश के सीधी स्थित वन विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए, तेंदुए की खाल के अवैध व्यापार नेटवर्क को निशाना बनाते हुए एक अभियान में सीधी जिले में चार लोगों को रोका। थारमें यात्रा कर रहे दो लोगों से एक तेंदुए की खाल बरामद की गई। आगे की जांच और तलाशी में गिरोह के दो और सदस्यों की पहचान की गई और उन्हें रोका गया, साथ ही तेंदुए की खाल और उसके अंगों के कथित अवैध शिकार, कब्जे, परिवहन और प्रस्तावित बिक्री से संबंधित आपत्तिजनक साक्ष्य भी बरामद किए गए। तेंदुए की खाल और वाहन को जब्त कर लिया गया और लोगों को आगे की कार्रवाई के लिए सीधी स्थित वन विभाग को सौंप दिया।