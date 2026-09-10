Manjit Kaur Murder Case: मनजीत कौर मर्डर केस में बड़ा ट्विस्ट, झगड़े के बाद गर्भवती इंफ्लुएंसर को जलाने का आरोप, DNA से खुलेगा राज

Manjit Kaur Murder Case :मनजीत कौर हत्याकांड ताजा अपडेट (फोटो सोर्स:manjeet__sukh_1313)
Manjit Kaur Murder Case Latest News: पंजाबी सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर मनजीत कौर की मौत के मामले में पहली गिरफ्तारी के बाद जांच ने नया मोड़ ले लिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी परमिंदर सिंह उर्फ पिंडा ने पूछताछ में मुख्य आरोपी रिंकू और मनजीत के बीच संबंध होने की बात बताई है। कथित तौर पर 3 जुलाई की रात दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद घटनाओं की कड़ी मारपीट, अगवा किए जाने और आग लगाए जाने तक पहुंची। हालांकि, पुलिस अभी इस पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र रूप से पुष्टि में जुटी है।
करीब दो महीने पहले गंभीर रूप से झुलसी मनजीत कौर ने 26 अगस्त को दम तोड़ दिया था। इसके बाद चंडीगढ़ पुलिस ने मामले में पहली गिरफ्तारी करते हुए 25 वर्षीय परमिंदर सिंह को पकड़ा। पुलिस सूत्रों के अनुसार, पिंडा का कहना है कि वह रिंकू का दोस्त था और घटना से कुछ दिन पहले ही उसके ड्राइवर के तौर पर काम करने लगा था।
जांचकर्ताओं के लिए सबसे अहम बात पिंडा का वह बयान है, जिसमें उसने कथित तौर पर मनजीत और रिंकू के रिश्ते का जिक्र किया है। पुलिस अब उसके दावों को मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल, सीसीटीवी फुटेज और फोरेंसिक साक्ष्यों से मिलाने की कोशिश कर रही है।
अब तक पुलिस के सामने जो कहानी थी, उसमें मनजीत को सेक्टर-34 से अगवा कर मोरिंडा के पास एक सुनसान, पेड़ों वाले इलाके में ले जाने की आशंका जताई गई थी। आरोप था कि वहां उसे पेड़ से बांधा गया, तेल डालकर आग लगा दी गई। बाद में एक परिचित ने कंबल की मदद से आग बुझाई और उसे अस्पताल पहुंचाया।
मनजीत को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर उसे पीजीआईएमईआर और फिर मोहाली के मैक्स अस्पताल में इलाज मिला। बाद में उसे दोबारा पीजीआईएमईआर रेफर किया गया। 26 अगस्त को संक्रमण के कारण उसकी मौत हो गई।
पिंडा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब इस संभावना की भी जांच कर रही है कि आग लगाने की घटना मोरिंडा के बजाय चंडीगढ़ के सेक्टर-34 में ही हुई थी। यही वजह है कि घटनास्थल और मनजीत की आखिरी गतिविधियों को लेकर जांच फिर से शुरू की जा रही है।
मामले में सबसे संवेदनशील जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, मनजीत करीब सात सप्ताह की गर्भवती थी। अब जांचकर्ता यह पता लगाने में जुटे हैं कि गर्भावस्था से जुड़ा कोई विवाद उस रात हुए कथित झगड़े की वजह बना था या नहीं।
बच्चे के पिता की पहचान समेत अन्य सवालों के जवाब DNA जांच से तलाशे जाएंगे। पुलिस का कहना है कि वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर ही इस पहलू पर अंतिम निष्कर्ष निकाला जाएगा।
मुख्य आरोपी रिंकू अभी फरार है। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। वहीं, पिंडा को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग