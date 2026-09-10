Manjit Kaur Murder Case: मनजीत कौर मर्डर केस में बड़ा ट्विस्ट, झगड़े के बाद गर्भवती इंफ्लुएंसर को जलाने का आरोप, DNA से खुलेगा राज

Manjit Kaur Murder Case Latest News: पंजाबी सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर मनजीत कौर की मौत के मामले में पहली गिरफ्तारी के बाद जांच ने नया मोड़ ले लिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी परमिंदर सिंह उर्फ पिंडा ने पूछताछ में मुख्य आरोपी रिंकू और मनजीत के बीच संबंध होने की बात बताई है। कथित तौर पर 3 जुलाई की रात दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद घटनाओं की कड़ी मारपीट, अगवा किए जाने और आग लगाए जाने तक पहुंची। हालांकि, पुलिस अभी इस पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र रूप से पुष्टि में जुटी है।