पंजाब की इंफ्लुएंसर मंजीत कौर की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, मौत के वक्त 7 हफ्ते की गर्भवती थी

मृतका की मां कांता देवी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 3 और 4 जुलाई की रात मंजीत के जानकार शुभी और पिंडा ने उसे चंडीगढ़ के सेक्टर-34 में बुलाया था। आरोप है कि दोनों ने वहां मंजीत के साथ मारपीट की और जबरन गाड़ी में बैठाकर मोरिंडा के पास सुनसान जंगल में ले गए। शिकायत के अनुसार, जंगल में आरोपियों ने कथित तौर पर मंजीत को पेड़ से बांध दिया और उसे आग लगा दी। घटना के बाद एक अन्य परिचित ने मौके पर पहुंचकर गंभीर रूप से झुलसी मंजीत को अस्पताल पहुंचाया। पहले उसे मोरिंडा के स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, इसके बाद मोहाली के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर उसे चंडीगढ़ के पीजीआईएमईआर रेफर किया गया।