72 साल की महिला की मौत को समझा था प्राकृतिक, गायब गहनों ने खोल दिया राज

जनवरी 2021 में मंगलोर के रहने वाले रोनाल्ड कार्लो को उनकी भाभी ने फोन करके बताया कि उनकी 72 साल की मां बेनेडिक्ट कार्लो अचानक बेहोश हो गई हैं। बेनेडिक्ट डायबिटीज और बीपी से पीड़ित थी, जबकि उनके पति भी लकवे (पैरालिसिस) के कारण बिस्तर पर रहते थे। उनकी देखरेख के लिए परिवार ने दूर की एक रिश्तेदार एल्मा प्रेस्चिथ बरेटो को केयरटेकर के रूप में रखा था।

जब रोनाल्ड अपनी मां को अस्पताल ले गए, तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामला यहीं खत्म हो सकता था, लेकिन डॉक्टरों को मृतका की गर्दन, कंधे और हाथ पर चोट के कुछ संदिग्ध निशान दिखे। इसके बाद तुरंत पुलिस को खबर दी गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।