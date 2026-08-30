Patna Encounter: पटना पुलिस से भिड़े अपराधी, 62 राउंड गोलीबारी, सोन नदी के किनारे रंगदारी वसूल रहे थे बदमाश

पटना SSP कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि पुलिस और अपराधी के बीच कुल 62 राउंड फायरिंग हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पटना पश्चिमी सिटी एसपी संकेत कुमार मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने मौके से पिस्टल समेत अन्य हथियार बरामद किए हैं। घायल अपराधी को PMCH रेफर किया गया है। SI राजू कुमार सिंह का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुठभेड़ बिहटा थाना क्षेत्र के परेव में हुई। पुलिस ने कहा कि दो अपराधी भागने में कामयाब रहे हैं और उनकी तालश के लिए सघन छापेमारी जारी है।