‘पंजाबी मांओं की गोद सूनी की’, सज्जन कुमार के घर BJP सांसदों के जाने पर भड़के राजकुमार वेरका, माफी की मांग

पंजाब के पूर्व मंत्री राजकुमार वेरका ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सज्जन कुमार पंजाबियों का दुश्मन था, जिसने कई पंजाबी मांओं की गोद सूनी कर दी और बुजुर्गों का सहारा छीन लिया। वेरका ने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति इतने बड़े नरसंहार का दोषी हो, उसके साथ किसी का कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब कांग्रेस का साफ रुख है कि जो पंजाब का दुश्मन है, वह हमारा भी दुश्मन है।