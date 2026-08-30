एआई की दुनिया में छाया भारत, टाइम टॉप-100 की लिस्ट में 10 भारतीयों ने बनाई जगह

लीडर्स :-



1.अरविंद कृष्णा - अरविंद आईबीएम के सीईओ और चेयरमैन हैं। वह एआई को कारोबार और बिज़नेस सिस्टम में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।



2.अरविंद रमन - अरविंद अमेरिका में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी के निदेशक हैं। व्हाइट हाउस ने उन्हें एआई की सुरक्षा से जुड़े मानक तैयार करने की ज़िम्मेदारी दी है।



इनोवेटर्स :-



3.संजय मेहरोत्रा - संजय माइक्रोन टेक्नोलॉजी के चेयरमैन और सीईओ हैं। वह एआई के लिए जरूरी हार्डवेयर और तकनीकी क्षेत्र को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं।



4.विवेक राघवन - विवेक सर्वम एआई के सह-संस्थापक हैं। वह भारतीय भाषाओं और स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से एआई टूल्स विकसित कर रहे हैं।



5.उत्कर्ष सक्सेना - उत्कर्ष अदालत एआई के सह-संस्थापक और सीईओ हैं। वह भारतीय न्याय प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए एआई टूल्स बनाने पर काम कर रहे हैं।



6.अनिमा आनंदकुमार - अनिमा कंप्यूटिंग एट कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्रोलॉजी (कैलटेक) में प्रोफेसर हैं। वह एआई के ज़रिए वैज्ञानिक मॉडलिंग के नए तरीकों पर काम कर रही हैं।



7.सुची सारिया - सुचि बाइसियान हेल्थ की संस्थापिका और सीईओ हैं। वह एआई की मदद से बीमारियों की शुरुआती पहचान के नए तरीकों पर काम कर रही हैं।



शेपर्स :-



8.सनी गांधी - सनी एनकोड के सह-कार्यकारी निदेशक हैं। वह एआई के ज़िम्मेदार इस्तेमाल और इसमें युवाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा दे रहे हैं।



9.मिताली जैन - मिताली टेक जस्टिस लॉ प्रोजेक्ट की कार्यकारी निदेशक हैं। वह एआई के क्षेत्र में कानूनी जवाबदेही और ज़िम्मेदार एआई गवर्नेंस पर काम कर रही हैं।



थिकंर्स :-



10.रवि कुमार एस. - रवि कॉग्नीजेंट के सीईओ हैं। वह कॉर्पोरेट जगत में वैश्विक स्तर पर एआई तकनीक को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।