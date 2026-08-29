अमेरिका में मुस्लिमों के सवाल पर मोहन भागवत का जवाब, बोले- ‘जो हिंदू मुस्लिमों को भारत से बाहर करना चाहता है, वह हिंदू नहीं’

RSS Chief Mohan Bhagwat: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित एक अंतरधार्मिक कार्यक्रम में हिंदू राष्ट्र और मुस्लिमों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो हिंदू यह सोचता है कि भारत में मुसलमान नहीं होने चाहिए, वह हिंदू नहीं रहेगा। भागवत ने कहा कि हिंदुत्व किसी समुदाय को बाहर करने की बात नहीं करता है। भागवत ने कहा कि अगर कोई खुद को हिंदू कहता है तो उसे मानना चाहिए कि सभी रास्ते एक ही लक्ष्य की ओर जाते हैं। हर इंसान की गरिमा समान है और इंसानों के बीच कोई भेद नहीं होना चाहिए।