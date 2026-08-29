Manipur Violence: मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, ZUF के दो गुटों में घंटों चली गोलीबारी, दो की मौत, कई घायल

Manipur Violence: मणिपुर के नोनी जिले में एक बार फिर हिंसा भड़कने की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खुमजी इलाके के घने जंगलों में दो प्रतिद्वंद्वी उग्रवादी गुटों के बीच हुई गोलीबारी में दो व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। दुर्गम और पहाड़ी इलाका होने के कारण सुरक्षा बलों को घटनास्थल तक पहुंचने में मुश्किल का सामना करना पड़ा। हालांकि, अधिकारियों ने अभी तक हताहतों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। घटनास्थल तक सुरक्षा एजेंसियों के पहुंचने के बाद ही स्थिति और नुकसान की पूरी तस्वीर साफ होने की उम्मीद है।