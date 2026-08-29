29 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Manipur Violence: मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, ZUF के दो गुटों में घंटों चली गोलीबारी, दो की मौत, कई घायल

Manipur Firing: मणिपुर के नोनी जिले के खुमजी इलाके में ZUF के दो गुटों के बीच गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत और पांच के घायल होने की खबर है। दुर्गम जंगल में सुरक्षा बलों को पहुंचने में परेशानी हुई।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Aug 29, 2026

Manipur Violence

मणिपुर में फिर भड़की हिंसा(File Photo-ANI)

Manipur Violence: मणिपुर के नोनी जिले में एक बार फिर हिंसा भड़कने की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खुमजी इलाके के घने जंगलों में दो प्रतिद्वंद्वी उग्रवादी गुटों के बीच हुई गोलीबारी में दो व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। दुर्गम और पहाड़ी इलाका होने के कारण सुरक्षा बलों को घटनास्थल तक पहुंचने में मुश्किल का सामना करना पड़ा। हालांकि, अधिकारियों ने अभी तक हताहतों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। घटनास्थल तक सुरक्षा एजेंसियों के पहुंचने के बाद ही स्थिति और नुकसान की पूरी तस्वीर साफ होने की उम्मीद है।

ZUF के दो गुटों के बीच हुई भिड़ंत

रिपोर्ट्स के मुताबिक गोलीबारी जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट (ZUF) के दो प्रतिद्वंद्वी गुटों—ZUF-J और ZUF-K—के बीच हुई। दोनों गुटों के बीच इलाके में प्रभाव और नियंत्रण को लेकर लंबे समय से तनाव की बात सामने आती रही है। बताया जा रहा है कि खुमजी के आसपास के जंगलों में काफी देर तक गोलीबारी की आवाजें सुनाई देती रहीं। घटनास्थल आबादी वाले क्षेत्र से दूर होने के कारण बड़े पैमाने पर नागरिकों के प्रभावित होने की खबर नहीं है।

घने जंगल और पहाड़ी इलाके ने बढ़ाई मुश्किल

जिस इलाके में गोलीबारी हुई, वह घने जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते सुरक्षा बलों को मौके तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, संघर्ष की सूचना मिलने के बावजूद सुरक्षा बलों को घटनास्थल तक पहुंचने में समय लगा। इसी वजह से मृतकों और घायलों की संख्या को लेकर भी अभी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है।

लंबे समय से चला आ रहा है वर्चस्व का संघर्ष

नोनी और आसपास के इलाकों में अलग-अलग नागा संगठनों के बीच प्रभाव और वर्चस्व को लेकर लंबे समय से तनाव रहा है। इसी कड़ी में ZUF के दोनों गुटों के बीच ताजा संघर्ष को देखा जा रहा है। जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट का गठन 2011 में हुआ था। संगठन जेलियांगरोंग समुदाय के लोगों, उनकी जमीन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़ी मांगें उठाता रहा है। इसके अलावा संगठन जेलियांगरोंग क्षेत्रों को एक प्रशासनिक ढांचे के तहत लाने की मांग भी करता रहा है।

गोलीबारी की असली वजह अभी साफ नहीं

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों गुटों के बीच ताजा गोलीबारी की तत्काल वजह क्या थी। संघर्ष में शामिल सभी लोगों की पहचान और घटनाक्रम की पूरी जानकारी भी सामने नहीं आई है।

MMDR Bill विवाद: धर्मेंद्र प्रधान ने नवीन पटनायक को लिखा जवाब, DMF और माइनिंग राजस्व का दिया हिसाब

ये भी पढ़ें
MMDR Amendment Bill 2026, Dharmendra Pradhan, Naveen Patnaik, Odisha mining revenue, MMDR Bill Odisha, Odisha mining news, BJP Odisha, BJD Odisha, Odisha politics, Mines and Minerals Amendment Bill,

खबर शेयर करें:

Updated on:

29 Aug 2026 09:13 pm

Published on:

29 Aug 2026 09:13 pm

Hindi News / National News / Manipur Violence: मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, ZUF के दो गुटों में घंटों चली गोलीबारी, दो की मौत, कई घायल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Nepal Flood: नेपाल की बाढ़ में अपनों की तलाश होगी आसान, डीएनए से पहचान के लिए गुजरात से एनएफएसयू की टीम रवाना

Nepal Flash Floods
अहमदाबाद

कानों में इयरफोन, मोबाइल में वीडियो और सामने आ गया ट्रेन का इंजन, फरीदाबाद में दो की मौत

Train Accident
राष्ट्रीय

क्या खान सर ने धोखे से हड़प ली पूरी कोचिंग? पूर्व साथी निखिल सर ने दर्ज कराई शिकायत, नार्को टेस्ट कराने की उठाई मांग

KHAN SIR
राष्ट्रीय

Ahmedabad Murder: पत्नी को मायके से घर वापस लेने पहुंचा पति, ससुराल में पंचायत के बाद बिगड़ी बात और चली गई जान

Ahmedabad murder case
अहमदाबाद

राहुल गांधी के ‘शुद्धिकरण’ वाले आरोप पर बीजेपी का पलटवार, सुधांशु त्रिवेदी बोले- ‘जाति का कोई एंगल नहीं’

Rahul Gandhi and Sudhanshu Trivedi, Rahul Gandhi BJP, Rahul Gandhi purification ritual, purification ritual Uttarakhand, Mallikarjun Kharge, Kharge Uttarakhand event, BJP Congress controversy, BJP response to Rahul Gandhi, Rahul Gandhi untouchability remark,
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.