MMDR Bill विवाद: धर्मेंद्र प्रधान ने नवीन पटनायक को लिखा जवाब, DMF और माइनिंग राजस्व का दिया हिसाब

प्रधान ने अपने पत्र में नवीन पटनायक के 24 साल के शासन का जिक्र करते हुए ओडिशा ग्रामीण बुनियादी ढांचा और सामाजिक-आर्थिक विकास अधिनियम, 2004 का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उड़ीसा हाई कोर्ट ने 2005 में इस कानून को रद्द कर दिया था। इसके बावजूद पटनायक सरकार ने करीब 18 साल तक इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में जारी रखा। प्रधान ने आरोप लगाया कि इस दौरान कानून की खामियों को दूर करने के लिए विधानसभा में कोई वैध कानून नहीं लाया गया।