29 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

JPSC-JSSC भर्ती विवाद पर देवेंद्र नाथ महतो का पलटवार, बोले- अब झारखंड में क्रांति का बिगुल

JPSC-JSSC भर्ती में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पारदर्शी भर्ती की मांग के साथ आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी।
2 min read
Google source verification

रांची

image

Anand Prakash Yadav

Aug 29, 2026

JPSC JSSC Recruitment

झारखंड में सरकारी भर्ती घोटाले पर छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो का पलटवार

Jharkhand Recruitment Controversy: JPSC और JSSC की भर्ती में कथित गड़बड़ियों पर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा, "JPSC और JSSC को उद्योग बना दिया गया है, जहां नौकरियां बेची जा रही हैं। CID की रिपोर्ट में भी यह बात सामने आई है। नौकरी खरीदने में शामिल होने के आरोप में झारखंड के चार छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। यह कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि नौकरियां बेची जा रही हैं? JPSC चेयरमैन ने भी इन आरोपों पर जवाब दिया है और 22-23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

झारखंड में बजा क्रांति का बिगुल

उन्होंने आगे कहा, "हम सबको जगाने आए हैं। झारखंड में क्रांति का बिगुल बज चुका है। झारखंड के लोगों के लिए नौकरियां मेरिट, कड़ी मेहनत और पारदर्शिता के आधार पर पक्की होनी चाहिए, न कि जान-पहचान, पहचान या भ्रष्टाचार के आधार पर। आज हमारी पदयात्रा का छठा दिन है और हम संथाल परगना के पाकुड़ पहुंच गए हैं।
हम 24 जिलों का दौरा करेंगे। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, तो हम चक्का जाम और झारखंड बंद करेंगे और आखिरकार शिबू सोरेन, बिनोद बिहारी महतो, ए.के. रॉय और नीलांबर-पीतांबर जैसे महान नेताओं के रास्ते पर चलकर इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे।

पेपर लीक बेहद गंभीर अपराध, उम्रकैद की हो सजा

छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि, "यह कोई मामूली अपराध नहीं है, इसके लिए उम्रकैद की सजा होनी चाहिए। इसके बाद हम इतनी सख्त व्यवस्था लागू करेंगे कि कोई भी पेपर लीक या गड़बड़ी करने की हिम्मत न कर सके। इससे हर चरण पर जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी, चाहे वह आवेदन भरने और एडमिट कार्ड जारी करने का काम हो या फिर प्रश्न-पत्र तैयार करने और छपवाने, उत्तर-पुस्तिकाओं की जांच, परिणाम घोषित करने और अंतिम जॉइनिंग का मामला हो।

छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो कहते हैं, "पूरी प्रक्रिया रैंडम होनी चाहिए, ताकि किसी को पता न चले कि क्या हो रहा है। यहां तक कि पेपर सेट करने वाले को भी पता नहीं होना चाहिए। इसकी सुरक्षा और ट्रैकिंग राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सुरक्षा जितनी ही कड़ी होनी चाहिए, ताकि कोई गलती न हो।

लोगों की सोच बदल गई

छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि, झारखंड के लोगों की सोच अब पूरी तरह बदल गई है, क्योंकि यह क्रांति, नायकों और संघर्ष की धरती है। यहां वीर बिरसा मुंडा, सिद्धू-कानू, फूलो-झानो, चांद-भैरव, नीलांबर-पीतांबर, शहीद निर्मल महतो, शक्ति-सुनील और शहीद शेख भिखारी जैसी महान हस्तियों के साथ-साथ अनगिनत लोगों ने संघर्ष किया है और हम भी बिना पीछे हटे या रुके आखिर तक लड़ेंगे।

मोहन भागवत से बातचीत और RSS पर बैन की मांग… USCIRF के बदले सुर के पीछे क्या है वजह?

ये भी पढ़ें
USCIRF India

खबर शेयर करें:

Updated on:

29 Aug 2026 07:54 pm

Published on:

29 Aug 2026 07:54 pm

Hindi News / National News / JPSC-JSSC भर्ती विवाद पर देवेंद्र नाथ महतो का पलटवार, बोले- अब झारखंड में क्रांति का बिगुल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Manipur Violence: मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, ZUF के दो गुटों में घंटों चली गोलीबारी, दो की मौत, कई घायल

Manipur Violence
राष्ट्रीय

Ahmedabad Murder: पत्नी को मायके से घर वापस लेने पहुंचा पति, ससुराल में पंचायत के बाद बिगड़ी बात और चली गई जान

Ahmedabad murder case
अहमदाबाद

राहुल गांधी के ‘शुद्धिकरण’ वाले आरोप पर बीजेपी का पलटवार, सुधांशु त्रिवेदी बोले- ‘जाति का कोई एंगल नहीं’

Rahul Gandhi and Sudhanshu Trivedi, Rahul Gandhi BJP, Rahul Gandhi purification ritual, purification ritual Uttarakhand, Mallikarjun Kharge, Kharge Uttarakhand event, BJP Congress controversy, BJP response to Rahul Gandhi, Rahul Gandhi untouchability remark,
राष्ट्रीय

MMDR Bill विवाद: धर्मेंद्र प्रधान ने नवीन पटनायक को लिखा जवाब, DMF और माइनिंग राजस्व का दिया हिसाब

MMDR Amendment Bill 2026, Dharmendra Pradhan, Naveen Patnaik, Odisha mining revenue, MMDR Bill Odisha, Odisha mining news, BJP Odisha, BJD Odisha, Odisha politics, Mines and Minerals Amendment Bill,
राष्ट्रीय

ताशकंद पहुंचे पीएम मोदी, राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने किया गर्मजोशी से स्वागत, व्यापार से रक्षा तक इन मुद्दों पर होगी अहम बातचीत

PM Modi news
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.