JPSC-JSSC भर्ती विवाद पर देवेंद्र नाथ महतो का पलटवार, बोले- अब झारखंड में क्रांति का बिगुल

झारखंड में सरकारी भर्ती घोटाले पर छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो का पलटवार
Jharkhand Recruitment Controversy: JPSC और JSSC की भर्ती में कथित गड़बड़ियों पर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा, "JPSC और JSSC को उद्योग बना दिया गया है, जहां नौकरियां बेची जा रही हैं। CID की रिपोर्ट में भी यह बात सामने आई है। नौकरी खरीदने में शामिल होने के आरोप में झारखंड के चार छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। यह कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि नौकरियां बेची जा रही हैं? JPSC चेयरमैन ने भी इन आरोपों पर जवाब दिया है और 22-23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
उन्होंने आगे कहा, "हम सबको जगाने आए हैं। झारखंड में क्रांति का बिगुल बज चुका है। झारखंड के लोगों के लिए नौकरियां मेरिट, कड़ी मेहनत और पारदर्शिता के आधार पर पक्की होनी चाहिए, न कि जान-पहचान, पहचान या भ्रष्टाचार के आधार पर। आज हमारी पदयात्रा का छठा दिन है और हम संथाल परगना के पाकुड़ पहुंच गए हैं।
हम 24 जिलों का दौरा करेंगे। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, तो हम चक्का जाम और झारखंड बंद करेंगे और आखिरकार शिबू सोरेन, बिनोद बिहारी महतो, ए.के. रॉय और नीलांबर-पीतांबर जैसे महान नेताओं के रास्ते पर चलकर इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे।
छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि, "यह कोई मामूली अपराध नहीं है, इसके लिए उम्रकैद की सजा होनी चाहिए। इसके बाद हम इतनी सख्त व्यवस्था लागू करेंगे कि कोई भी पेपर लीक या गड़बड़ी करने की हिम्मत न कर सके। इससे हर चरण पर जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी, चाहे वह आवेदन भरने और एडमिट कार्ड जारी करने का काम हो या फिर प्रश्न-पत्र तैयार करने और छपवाने, उत्तर-पुस्तिकाओं की जांच, परिणाम घोषित करने और अंतिम जॉइनिंग का मामला हो।
छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो कहते हैं, "पूरी प्रक्रिया रैंडम होनी चाहिए, ताकि किसी को पता न चले कि क्या हो रहा है। यहां तक कि पेपर सेट करने वाले को भी पता नहीं होना चाहिए। इसकी सुरक्षा और ट्रैकिंग राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सुरक्षा जितनी ही कड़ी होनी चाहिए, ताकि कोई गलती न हो।
छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि, झारखंड के लोगों की सोच अब पूरी तरह बदल गई है, क्योंकि यह क्रांति, नायकों और संघर्ष की धरती है। यहां वीर बिरसा मुंडा, सिद्धू-कानू, फूलो-झानो, चांद-भैरव, नीलांबर-पीतांबर, शहीद निर्मल महतो, शक्ति-सुनील और शहीद शेख भिखारी जैसी महान हस्तियों के साथ-साथ अनगिनत लोगों ने संघर्ष किया है और हम भी बिना पीछे हटे या रुके आखिर तक लड़ेंगे।
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