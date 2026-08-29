JPSC-JSSC भर्ती विवाद पर देवेंद्र नाथ महतो का पलटवार, बोले- अब झारखंड में क्रांति का बिगुल

उन्होंने आगे कहा, "हम सबको जगाने आए हैं। झारखंड में क्रांति का बिगुल बज चुका है। झारखंड के लोगों के लिए नौकरियां मेरिट, कड़ी मेहनत और पारदर्शिता के आधार पर पक्की होनी चाहिए, न कि जान-पहचान, पहचान या भ्रष्टाचार के आधार पर। आज हमारी पदयात्रा का छठा दिन है और हम संथाल परगना के पाकुड़ पहुंच गए हैं।

हम 24 जिलों का दौरा करेंगे। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, तो हम चक्का जाम और झारखंड बंद करेंगे और आखिरकार शिबू सोरेन, बिनोद बिहारी महतो, ए.के. रॉय और नीलांबर-पीतांबर जैसे महान नेताओं के रास्ते पर चलकर इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे।