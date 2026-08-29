फिर विवादों में समय रैना का शो: बिहारी-कश्मीरी जोक्स पर भड़के बिहार के शिक्षा मंत्री, बोले- देश तोड़ने वाली बातें बर्दाश्त नहीं

बातचीत के दौरान बिहार और कश्मीर को लेकर दोनों तरफ से रोस्ट और मजाक किया गया। समय रैना ने बिहार से जुड़ा एक और मजाक किया, जिसके बाद शैरोन वर्मा ने उनके कश्मीरी बैकग्राउंड को लेकर टिप्पणी की। इसका वीडियो क्लिप वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने नाराजगी जताई और आरोप लगाया कि बिहार के प्रवासियों के संघर्ष और कश्मीरी पंडितों के पलायन के दर्दनाक इतिहास और पत्थरबाजी के मुद्दे को हल्के-फुल्के मजाक का विषय बनाकर पेश किया गया है।