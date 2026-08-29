आरक्षण पर NDA में तकरार: चिराग ने मांगा मांझी का इस्तीफा, संतोष सुमन बोले- शुरुआत छोटे भाई करें, हम भी तैयार

Chirag Paswan vs Jitan Ram Manjhi: बिहार की राजनीति में NDA के दो अहम सहयोगियों के बीच अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षण के मुद्दे पर तनाव बढ़ गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरक्षण में क्रीमी लेयर और उप-वर्गीकरण को लेकर जीतन राम मांझी पर निशाना साधा और मांझी व उनके बेटे के इस्तीफे की मांग की है। वहीं, मांझी ने सबसे पिछड़ी जातियों के लिए अलग कोटे की मांग को सामाजिक न्याय के मुद्दे से जोड़कर पलटवार किया है। जबकि, उनके बेटे संतोष कुमार सुमन ने कहा कि पहले चिराग पासवान इस्तीफा देकर मिसाल कायम करें, फिर हम भी तैयार हैं।