चिराग पासवान का राहुल गांधी पर पलटवार, बोले- दलित भेदभाव पर किस मुंह से बोल रहे, दशकों तक मौका कांग्रेस को ही मिला था

एनडीए के कुछ नेताओं द्वारा क्रीमी लेयर का समर्थन किए जाने के सवाल पर चिराग पासवान ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हर कोई अपने राजनीतिक फायदे देखता है। चिराग ने कहा कि अगर मांझी जी मानते हैं कि क्रीमी लेयर SC/ST कैटेगरी पर लागू होना चाहिए, तो क्या वह खुद इस्तीफा देने को तैयार होंगे? चूंकि वह और उनके मंत्री बेटे दोनों इसी कैटेगरी में आते हैं, इसलिए उन्हें अपने पदों से हट जाना चाहिए। राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति तक के साथ मंदिरों में जाने पर भेदभाव की घटनाएं सामने आती हैं, तो उनसे बड़ा क्रीमी लेयर कौन है?