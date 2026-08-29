राहुल गांधी की PM मोदी से मांग, खरगे की रैली के बाद ‘शुद्धिकरण’ करने वालों पर SC/ST एक्ट के तहत हो FIR

उन्होंने देश में दलितों के साथ होने वाले भेदभाव का भी मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कई जगह दलित बच्चों से स्कूलों में शौचालय साफ करवाए जाते हैं, उन्हें सार्वजनिक कुओं से पानी लेने से रोका जाता है और चाय की दुकानों पर अलग कप दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि शुद्धिकरण जैसी घटनाएं छुआछूत का दूसरा नाम हैं और संविधान के तहत यह अपराध है।