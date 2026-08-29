Bengal: कोलकाता के प्रेसिडेंसी जेल में सुरक्षा चूक, आतंकी आफताब अंसारी की सेल से iPhone और Wi-Fi राउटर मिला

Kolkata Jail Security Breach: पश्चिम बंगाल के कोलकाता में अलीपुर स्थित हाई-सिक्योरिटी मानी जाने वाली प्रेसिडेंसी सेंट्रल जेल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जेल में बंद कुख्यात आतंकी आफताब अहमद अंसारी की सेल से छापेमारी के दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और नकदी बरामद होने का मामला सामने आया है। आफताब 2002 में कोलकाता के अमेरिकी सूचना केंद्र पर हुए आतंकी हमले का मुख्य साजिशकर्ता है और फिलहाल उम्रकैद की सजा काट रहा है।