‘मोदी कैबिनेट से हटवाने के लिए रची थी साजिश’, केंद्रीय मंत्री ओराम ने BJP नेताओं पर लगाया आरोप

केंद्रीय मंत्री के बयान के बाद ओडिशा में विपक्षी दल बीजेडी और कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। बीजेडी की मुख्य सचेतक प्रमिला मलिक ने कहा कि जुएल ओराम वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं और उनका बयान बीजेपी के भीतर गंभीर मतभेदों को दिखाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता जनता के लिए काम करने के बजाय आपस में लड़ रहे हैं।