सोनिया गांधी की किताब पर विवाद के बीच भारत में बदलेगा कवर! राजीव गांधी की खींची तस्वीर आ सकती है नजर

कांग्रेस के लोकसभा उपनेता गौरव गोगोई ने पेंगुइन इंडिया के बयान को ‘कमजोर’ बताते हुए BJP पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा- Penguin India ‘Exam Warriors’ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर कई किताबें प्रकाशित करने में खुश है। उन्होंने आरोप लगाया कि BJP सरकार में कुछ लोग अब इस बात से डर रहे हैं कि सोनिया गांधी की किताब भारत के लोग पढ़ेंगे।