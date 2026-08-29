प्रशांत किशोर की अफसरों संग तस्वीर पर विवाद, मुख्य सचिव कार्यालय ने दी सफाई- बताया क्या हुआ था 27 अगस्त को

Prashant Kishor CS Meeting: जन सुराज के संस्थापक और बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर की बिहार के शीर्ष प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ तस्वीर सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया था। अब इस पर मुख्य सचिव कार्यालय ने स्पष्टीकरण जारी किया है। कार्यालय ने कहा कि प्रशांत किशोर ने मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत से अलग से विजिटर्स रूम में मुलाकात की थी। उसी दौरान मुख्य सचिव के कक्ष में पहले से ही कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक अन्य बैठक चल रही थी।