AAP छोड़कर विदेश क्यों चले गए थे अभिजीत दीपके? CJP प्रमुख ने खुद किया खुलासा

Abhijeet Dipke Left AAP Reason: कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने आम आदमी पार्टी छोड़कर विदेश जाने की वजहों का खुलासा किया है। उन्होंने न्यूज 24 को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि पैसों की कमी के कारण उन्होंने आप का साथ छोड़ा था और इसके बाद पढ़ाई के लिए विदेश चले गए। बता दें कि अभिजीत दीपके ने कई सालों तक अरविंद केजरीवाल की पार्टी AAP के लिए काम किया था।