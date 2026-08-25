भारतीय नौसेना में शामिल होने को तैयार स्वदेशी DSV निपुण, गहरे समुद्र में रेस्क्यू और सैन्य अभियानों को मिलेगी ताकत

निपुण के क्रेस्ट को भी बहुत सोच-समझकर डिजाइन किया गया है। इसमें एक विशाल व्हेल और एक आधुनिक डाइविंग हेलमेट बना है। क्रेस्ट के लिए व्हेल को इसलिए चुना गया क्योंकि यह समुद्र की गहराइयों में गोता लगाने और बिना थके लंबे समय तक पानी के नीचे रहने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती है। इसी तरह निपुण में भी समुद्र के सबसे मुश्किल और गहरे पानी में घंटों तक काम करने की क्षमता है। वहीं, क्रेस्ट के दूसरे हिस्से में एक आधुनिक डाइविंग हेलमेट बना है, जो किसी भी अंडरवाटर मिशन के सबसे जरूरी व्यक्ति यानि गोताखोरों को दिखाता है।