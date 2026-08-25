IMD: मॉनसून फिर दिखाएगा अपना असर! MP-UP से उत्तराखंड और पूर्वोत्तर तक भारी बारिश का अलर्ट

IMD के मुताबिक, 25 से 31 अगस्त के बीच उत्तराखंड में व्यापक बारिश होने की संभावना है। 25-26 अगस्त और फिर 30-31 अगस्त को यहां कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में भी बारिश का दौर जारी रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 25 अगस्त और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 25-27 अगस्त के दौरान व्यापक बारिश का अनुमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 25 अगस्त को कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश भी हो सकती है।

पूर्वी राजस्थान में 25-26 अगस्त को भारी बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर-लद्दाख क्षेत्र में भी 25 से 31 अगस्त के बीच कई जगहों पर बारिश हो सकती है।