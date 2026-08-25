‘क्या क्रिकेटर्स को पता है वे नॉन-वेज चाय पी रहे हैं?’, MCA की कैंटीन में कॉकरोच-मक्खियों पर बॉम्बे हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणी

Bombay High Court: मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) की कैंटीन में खाद्य सुरक्षा और साफ-सफाई को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने यहां चल रहे पांच रेस्टोरेंट की रसोई में कॉकरोच और मक्खियां मिलने पर सवाल उठाए। मामले की सुनवाई 25 अगस्त 2026 को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रविंद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंखड की पीठ के सामने हुई। अदालत ने मजाकिया अंदाज में पूछा, “क्या क्रिकेटर्स को पता है कि वे नॉन-वेज चाय पी रहे हैं?” अदालत ने कहा कि रसोई में कॉकरोच और मक्खियां मिलना गंभीर मामला है।