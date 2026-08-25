कोलकाता के पार्क स्ट्रीट फुटपाथ विवाद में नया मोड़ : मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पीड़िता को आवास देने का किया वादा

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने सोमवार को कहा था कि फुटपाथ पर बच्चे के लिए दूध गर्म कर रही महिला को उन्होंने किसी गलत इरादे से नहीं हटाया था। उनका कहना था कि महिला और बच्चा व्यस्त सड़क के किनारे थे, जिससे हादसे का खतरा बना हुआ था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विपक्ष ने पॉल की आलोचना की थी। शहरी विकास एवं नगर मामलों की मंत्री पॉल ने सोशल मीडिया पर जारी वीडियो संदेश में सफाई दी थी कि उन्होंने बच्चे का दूध नहीं छीना था, बल्कि महिला से सिर्फ फुटपाथ से हटने के लिए कहा था। वायरल वीडियो में पॉल महिला से फुटपाथ खाली करने के लिए कहती नजर आ रही थीं। महिला ने बताया था कि वह अपने पोते के लिए दूध गर्म कर रही थी।