कौन है असली TMC? 28 अगस्त को दिखेगी झलक, कोलकाता में दोनों गुट होंगे आमने-सामने

दूसरी तरफ ममता बनर्जी का कालीघाट गुट है। ये लोग कहते हैं कि सिर्फ संख्या से ममता की पहचान नहीं मिट सकती। ममता का व्यक्तित्व, वाम मोर्चा के खिलाफ उनके आंदोलन और 2011 में सत्ता दिलाने वाली यात्रा इस गुट की पूंजी है। पार्टी में फैसले लंबे समय से कालीघाट स्थित उनके आवास से ही होते रहे हैं। एक समय लोग कहते थे कि तृणमूल में एक ही पद है, बाकी सब लैंपपोस्ट।