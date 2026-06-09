TMC Crisis: टीएमसी में टूट पर अब कांग्रेस ने ममता बनर्जी पर ही खड़े किये सवाल, पूर्व सांसद ने कहा-‘दीदी ने भी यही रास्ता अपनाया था’



ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर बोलते हुए कांग्रेस के पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि TMC जब सत्ता में आयी थी तब उनकी भी यही रणनीति थी। उनकी रणनीति हमारे विधायकों से लेकर चुने हुए पंचायत प्रतिनिधियों तक सभी को अपनी पार्टी में शामिल करने की थी, ताकि कांग्रेस को खत्म करके उसके सदस्यों को अपने साथ मिला सकें। आगे उन्होंने कहा कि टीएमसी में जाने वालों उस समय बगल की तरक्की की बात कह रहे थे। अब फिर से यही हो रहा है। अब वो टीएमसी से बीजेपी में जा रहे हैं और अब वे वही पुरानी बातें दोहरा रहे हैं। बस इस बार वे बंगाल की तरक्की को देश की तरक्की से जोड़ रहे हैं। बागी सांसदों के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि जो अब बजे जा रहे हैं, उन्होंने यह तरीका ममता बनर्जी और उनकी पार्टी से ही सीखे थे।