TMC Crisis: ‘तुम्हारे पास ED-CBI, हमारे पास जनता’ , बंगाल में बगावत के बीच कल्याण बनर्जी का BJP पर पलटवार

इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीएमसी नेता कीर्ति आजाद भी मौजूद थे। उन्होंने पार्टी से असंतुष्ट चल रहे नेताओं को आड़े हाथों लिया और उन पर राजनीतिक नैतिकता खोने का आरोप लगाया। आजाद ने बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि जो लोग चुनाव जीतने के बाद अब ममता बनर्जी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, वे असल में 'गद्दार' हैं। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर इन नेताओं में थोड़ी भी नैतिकता बची है, तो वे तुरंत अपने पदों से इस्तीफा दें और भाजपा के टिकट पर दुबारा चुनाव लड़ कर दिखाएं। उन्होंने पूर्व सांसद सुखेन्दु शेखर रॉय का उदाहरण देते हुए कहा कि कम से कम उनमें इस्तीफा देने की हिम्मत तो थी।