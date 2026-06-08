सिर्फ 35 दिनों में कैसे ढह गया ममता बनर्जी का 15 साल का किला? जानें TMC में बगावत के पीछे की पूरी कहानी

How Mamata Banerjee Bengal Dominance Collapsed: पश्चिम बंगाल की राजनीति में कभी अजेय मानी जाने वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) आज अपने सबसे बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रही है। विधानसभा चुनाव में करारी हार, ममता बनर्जी की व्यक्तिगत चुनावी पराजय, विधायकों की बगावत, नेताओं के इस्तीफे और अब सांसदों के NDA में जाने की चर्चाओं ने पार्टी को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है जहां उसके भविष्य को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। महज 35 दिनों के भीतर घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला कि 15 सालों तक बंगाल की सत्ता पर राज करने वाली पार्टी की नींव तक हिलती नजर आ रही है।