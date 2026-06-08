ममता बनर्जी को बड़ा झटका: 20 बागी MP ने ओम बिरला को सौंपा पत्र, NDA को किया समर्थन

Rebel TMC MPs To Support NDA: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की ऐतिहासिक हार के बाद पार्टी के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। विधायकों की बगावत के बाद अब यह आग दिल्ली तक पहुंच गई है। तृणमूल कांग्रेस के करीब 20 लोकसभा और राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को समर्थन देने की तैयारी में हैं। ममता बनर्जी के लिए इसे अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है।