TMC से इस्तीफा देने के बाद सुखेंदु शेखर का पहला बयान, कहा- सत्ता का नशा उनके दिमाग पर हावी था

सूत्रों के अनुसार, सुखेंदु शेखर रॉय पिछले काफी समय से कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई महिला डॉक्टर की दर्दनाक घटना और राज्य में फैले प्रशासनिक भ्रष्टाचार को लेकर पार्टी लाइन से अलग रुख अपनाए हुए थे। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं ने जनता के विश्वास को पूरी तरह तोड़ दिया। राजनीति में अपने 59 वर्षों के लंबे अनुभव का हवाला देते हुए रॉय ने कहा कि वे ऐसे दमघोंटू माहौल में और अधिक समय तक काम नहीं कर सकते थे, जिसके चलते उन्होंने अलग होने का फैसला किया। उनके इस कदम के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि टीएमसी के कई अन्य सांसद भी जल्द ही पार्टी से दूरी बना सकते हैं।