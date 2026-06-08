NEET-UG 2026: 21 जून तक लॉकडाउन! NEET पेपर बनाने वालों को री-एग्जाम तक रखा जाएगा आइसोलेट

NEET UG 2026 Re Exam: NEET UG 2026 की री-एग्जाम को लेकर इस बार सरकार कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती। हाल ही में नीट पेपर लीक को लेकर हुए विवाद के बाद सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त कर दी गई है। जानकारी के अनुसार पेपर तैयार करने, उसकी जांच करने और अलग-अलग भाषाओं में अनुवाद करने वाले सभी विशेषज्ञों को एक गुप्त और सुरक्षित जगह पर रखा गया है। वहां उनके मोबाइल, इंटरनेट और बाहरी लोगों से संपर्क पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है, ताकि परीक्षा से जुड़ी कोई भी गोपनीय जानकारी बाहर न जा सके।