26 दिन भूखे रहे सोनम वांगचुक, वीडियो जारी कर बताया क्यों खत्म किया अनशन; अब सरकार के वादों पर टिकी हैं लाखों छात्रों की उम्मीदें

अनशन खत्म करने के बाद सोनम वांगचुक ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने बताया कि उनका आंदोलन किसी सरकार या व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि देश के लाखों छात्रों के भविष्य के लिए था। उन्होंने कहा कि सरकार और सभी दलों के सांसदों से मिले आश्वासन के बाद उन्होंने भूख हड़ताल समाप्त करने का फैसला लिया। अब उन्हें उम्मीद है कि संसद में इस मुद्दे पर सिर्फ चर्चा ही नहीं होगी, बल्कि ठोस फैसले भी लिए जाएंगे।