सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर हमला, बोलीं- NEET प्रदर्शनकारियों को ‘राष्ट्र का दुश्मन’ समझा गया

Sonia Gandhi NEET Protest
देश के युवाओं के भविष्य और नीट (NEET) परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर शुरू हुआ आक्रोश अब एक भीषण राजनीतिक मोड़ ले चुका है। हाल ही में छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर हुई सख्त पुलिसिया कार्रवाई को लेकर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर सीधा और तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने ही देश के नौजवानों को संवारने के बजाय उन्हें 'राष्ट्र का दुश्मन' मानकर उनके साथ बेरहमी से पेश आ रही है।
एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र 'द हिंदू' में प्रकाशित अपने लेख 'एन एजुकेशन सिस्टम्स कोलैप्स, यंग इंडियाज ट्रॉमा' में सोनिया गांधी ने 20 जुलाई 2026 की घटना को 'कलंक का दिन' (Day of Infamy) करार दिया। उन्होंने दावा किया कि अधिकारों की मांग कर रहे निहत्थे छात्रों पर दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) ने बिना सोचे-समझे लाठियां और आंसू गैस के गोले बरसाए। यहां तक कि विरोध स्थल से घर लौट रहे छात्रों को भी नहीं बख्शा गया।
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